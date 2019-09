Elisabeth krijgt postzegel voor 18de verjaardag (maar die moet nog geheim blijven)

Prinses Elisabeth krijgt een eigen postzegel voor haar achttiende verjaardag. Die komt op 21 oktober uit, vier dagen voordat de troonopvolgster meerderjarig wordt. De uitgifte wordt op de site van Bpost aangekondigd. Maar hoe hij eruit zal zien, is een goed bewaard geheim. De voorpublicatie is wazig gemaakt, in tegenstelling tot andere, te verwachten postzegels.

Uit de onscherpe foto waarop Elisabeth in een paarse outfit staat, is af te leiden dat het om een foto van de nationale feestdag van 2017 gaat. Het is niet de eerste keer dat het oudste kind van koning Filip en koningin Mathilde een eigen postzegel krijgt. In 2002, ter gelegenheid van haar eerste verjaardag, stond ze ook centraal. Drie jaar geleden maakte ze onderdeel uit van een collectie met het koninklijke gezin.