De bom die wijkagenten moest doden: dreigende Brexit doet geweld weer oplaaien in Noord-Ierland

Een bom die bedoeld was voor passerende wijkagenten en die maar net op het tijd werd ontdekt. En tientallen jongeren die nadien de politie bekogelden met molotovcocktails. Het fragiele vredesproces in Noord-Ierland staat weer op de helling. De politie verdenkt de New IRA en zegt dat de nakende brexit, figuurlijk dan, olie op het vuur gooit.

Noord-Ierland zou op 31 oktober samen met de rest van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stappen, terwijl Ierland lid van de EU blijft. De grens tussen Noord-Ierland en Ierland die in 1998 werd afgeschaft na de vredesakkoorden die een einde hadden gemaakt aan het conflict tussen de unionisten en de republikeinen, zou dan weer een ‘echte’ grens worden.

Dat zorgde de jongste weken en maanden overal voor onrust en rumoerig protest. En hoe dichter we tegen de brexit komen, hoe gewelddadiger de acties worden, zo is maandag nog eens gebleken.

Foto: DERRY FOOTAGE via REUTERS

De Noord-Ierse politie werd toen urenlang aangevallen door tientallen gemaskerde jongeren die met benzinebommen gooiden en zelfs met gestolen wagens op agenten probeerden in te rijden. Dat laatste lukte gelukkig niet. Maar de confrontaties tussen agenten en relschoppers waren er die konden tellen. Veel geweld, veel agressie, veel schade en een pak gewonden.

Verschillende politievoertuigen gingen in de vlammen op. Op verschillende plaatsen zijn ook vernielingen aangebracht. Zo werden gepantserde interventievoertuigen van de politie in brand gestoken of gedeeltelijk gesloopt.

En dan mag men nog van geluk spreken dat er geen doden zijn gevallen. Want dat was duidelijk de bedoeling geweest.

“In het Creggan-gebied van Londonderry heeft de politie in de nacht van zondag op maandag een verdacht pak gelokaliseerd in een geparkeerde wagen”, zei politie-inspecteur Mark Hamilton dinsdag in een verklaring. Dat was, zo blijkt intussen, bedoeld om de politie te treffen. De ontmijningsdienst kon pakket, dat zware explosieven bevatte, met een robot onschadelijk maken.

De Noord-Ierse politiedienst (PSNI) heeft aanwijzingen dat de autobom werd geplaatst door de New IRA, een terroristische splintergroepering van het voormalige Ierse Republikeinse Leger, “om wijkagenten te vermoorden”. Maar dat is dus mislukt.

Foto: EPA-EFE

Het is na de ontmanteling van de explosieven dat er tegen de ochtend en nog een stuk van de voormiddag zware rellen uitbraken”, zegt de politie. Hoeveel relschoppers konden gearresteerd worden, is momenteel niet duidelijk. Maar er is alleszins politieversterking naar de regio gestuurd en het gerecht is een onderzoek gestart naar een terroristische aanval.

New IRA

Het geweld in Noord-Ierland is al een tijdje weer aan het oplaaien. Nog niet zoals het ooit is geweest. Maar dit jaar zijn er toch alweer verschillende aanslagen geweest.

Een kleine maand geleden nog ontplofte in Newtonbutler in Noord-Ierland, vlakbij de Ierse grens, een bom langs een belangrijke verbindingsweg. Gelukkig zonder slachtoffers.”Maar het toont aan dat ze toeslaan waar en wanneer ze dat zelf willen”, aldus de politie.

Net als maandag had de politie ook op 19 augustus vooraf een melding gekregen dat er een verdacht pak was neergelegd. Toen kon het niet op tijd onschadelijk worden gemaakt.

Politiechef Stephen Martin verdenkt een paar aftakkingen van de IRA, vooral dan de New IRA, die gelukkig minder zware explosieven gebruiken dan de echte IRA destijds. “Maar wat niet is, kan nog komen. Daarom moeten we alert zijn en de dader snel proberen op te sporen. Vandaag werden de ganse dag camerabeelden bekeken van de rellen maar vooral ook van de buurt waar de auto met explosieven stond.”