Japan denkt eraan radioactief water in zee te dumpen

De Japanse minister van Leefmilieu denkt dat energiemaatschappij Tokyo Electric Power Company wegens plaatsgebrek geen andere optie heeft dan radioactief water te dumpen in de Stille Oceaan. De maatschappij is de eigenaar van de kerncentrale in Fukushima, die in 2011 verwoest werd door een aardbeving en tsunami.

Meer dan acht jaar na de ramp in Fukushima heeft Tokyo Electric Power Company, kortweg Tepco, al meer dan een miljoen ton aan radioactief koelwater opgevangen. Dat water werd gebruikt om te beletten dat de brandstofkernen van de centrale zouden smelten, nadat die was verwoest door de aardbeving en de daaropvolgende tsunami.

“De enige mogelijkheid is om dat koelwater te laten weglopen in de zee, waardoor het zal worden verdund”, zei Yoshiaki Harada, minister van Leefmilieu tijdens een persconferentie in Tokio. “De voltallige regering moet hierover nog discussiëren, maar mijn mening is alvast duidelijk.” Hoeveel water Harada dan zou willen laten weglopen, dat zei hij niet.

De Japanse regering heeft onlangs een team experts aangesteld dat een rapport moet maken waarin staat hoe het radioactieve water het best kan worden geborgen.

Diplomatieke rel

Regeringswoordvoerder Yoshihide Suga benadrukte op een aparte persbriefing dat de uitspraken van Harada voor eigen rekening waren.

Bij Tepco klinkt het dan weer dat het bedrijf niet zelf zal besluiten hoe om te gaan met het radioactieve water, maar dat het bedrijf trouw zal uitvoeren wat de regering besluit. Het benadrukte wel dat alle opslagruimte voor radioactief water tegen 2022 zal volzitten.

Persagentschap Reuters meldt dat het tot een diplomatieke rel met Zuid-Korea dreigt te komen, indien Japan daadwerkelijk besluit gecontamineerd water in de zee te dumpen. Zuid-Korea ontbood vorige maand nog een Japanse diplomaat, die uitleg moest verschaffen over de manier waarop Japan met het overtollige koelwater zal omgaan. “We hopen dat we snel meer details te horen krijgen, zodat het besluit dat Japan neemt niet als een totale verrassing aankomt”, zegt een anonieme Zuid-Koreaanse diplomaat tegen het persagentschap.

Onzuiverheden

Tepco gaf vorig jaar toe dat het opgeslagen koelwater niet alleen de relatief onschuldige waterstofisotoop tritium bevat, maar ook nog ‘andere onzuiverheden’.

“De Japanse overheid moet kiezen voor de enige aanvaardbare optie om dit probleem aan te pakken, en dat is het water voor heel lange tijd opgeslagen houden, en het daarnaast behandelen om er alle radioactieve stoffen uit te verwijderen”, zegt Shaun Burnie, kernenergiedeskundige van Greenpeace Duitsland, aan Reuters.