Koppel ziet 100.000 dollar op rekening verschijnen door foutje bank en spendeert alles in 2 weken

Robert en Tiffany William (35) waren in alle staten toen ze eind mei 100.000 dollar (90.000 euro) op hun rekening zagen staan. Het Amerikaanse koppel ging onmiddellijk shoppen en gaf het geld in iets meer dan twee weken uit aan auto’s, een mobilhome en een caravan. Toen het geld op was, ontdekte hun bank de fout en wilden ze het geld - dat voor een bedrijf was bestemd - terug. De Williams stelden eerst nog een afbetalingsplan voor maar verbraken daarna alle contact met de bank. De twee worden nu aangeklaagd voor diefstal.