Waterpistool-incident onder basiliek van Scherpenheuvel beroert gemoederen: “We keuren het niet goed, maar begrijpen het”

Scherpenheuvel-Zichem -

In de Tour de France en op Pukkelpop hadden we het al gezien. Maar in een bedevaartsoord, godbetert? Neen, daar is iemand met urine belagen écht niet katholiek. Terwijl het parket tot actie overgaat, zuchten de plaatselijke kraamhouders na het urinepistool-incident eens diep. “Nee, we keuren dat niet goed. Maar als je effectief al jarenlang lijdt onder pesterijen, begrijp ik wel dat het op een dag te veel kan worden.”