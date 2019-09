Voetbalclub uit Kraainem verwelkomt zijn 2000ste vluchteling

/ Kraainem - De secretaris-generaal van de UEFA was er, de Europese commissaris, de top van het BOIC. Voetbalclub Kraainem Football trekt de aandacht van de hele wereld sinds het zijn deuren openzette voor jonge vluchtelingen. Tweeduizend van hen hebben ze er intussen al voetballend helpen integreren. “Na die eerste dribbel of goal bén je iemand.”

Toen Abdou Haki uit Tsjaad er voor de eerste keer kwam, had hij nog nooit voetbalschoenen aangehad. Nu zijn we dik twee jaar verder, is Abdou rots in de branding van de verdediging, volgt hij een opleiding om in de thuiszorg te gaan werken en bouwt hij hier zijn leven op. En het is begonnen tussen de krijtlijnen van een bescheiden clubje aan de Bosstraat in Kraainem.

“Vanaf dit seizoen speel ik bij de B-ploeg in vierde provinciale”, zegt hij. “Het voetbal is een enorme steun voor me.”

Abdou is één van de grootste succesverhalen van het project ‘We welcome young refugees’ van Kraainem Football. Ze begonnen eraan in 2015, om iets te doen voor de jongeren die in het asielcentrum van Sint-Pieters-Woluwe en Rixensart terechtkwamen. De zeventienjarige Vieux Sana uit Senegal is voorlopig de laatste in de rij. De teller staat daarmee op tweeduizend vluchtelingen van meer dan twintig nationaliteiten: van Syriërs tot Afghanen, Tsjadiërs tot Eritreeërs.

Eerst taalles, dan training

“We geven ze drie keer per week training”, zegt coördinator Benjamin Renauld. “Maar eerst beginnen we met een uurtje taalles. Met de absolute basisbegrippen. Dat maakt snel de tongen los. Over voetbal, ja. Zeker die eerste keren wil niemand praten over wat ze allemaal hebben meegemaakt.”

Foto: Olivier Matthys

Abdou geraakte via Libië op een rubberbootje in Italië – waar hij zes maanden in een kamp voor minderjarigen verbleef – via Frankrijk uiteindelijk in België, waar hij asiel aanvroeg. “Hier werd ik goed ontvangen: de Belgen zijn heel aardig”, zegt hij. “Mooi land ook. Koud, maar daar wen je aan.”

In groepjes van tien trainen de vluchtelingen mee. “Niet apart, maar gewoon mee met de reguliere ploegen”, zegt Renauld. Het voetbal is een begin. De één zien ze na die eerste paar keren niet meer terug: omdat ze uit hun opvangcentrum moeten vertrekken of elders terechtkomen. Anderen komen terug en integreren zich stap voor stap.

Andere sporten?

“Ze krijgen hier een maaltijd ook, bijna allemaal eten ze hier voor het eerst in hun leven frieten. En we doen al eens een uitstap. Naar het Atomium gaan bijvoorbeeld”, zegt Renauld.

Theodore Theodoridis, de topman van de Europese voetbalbond UEFA en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) kwamen gisteren hun steun betuigen voor het project van Kraainem. “We zien dat het werkt”, zegt Renauld. “We hopen dat we andere ploegen inspireren om het ook te doen.” Het BOIC bekijkt hoe het ook andere sporten kan betrekken.