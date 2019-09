Moeder deelt hartverscheurende foto van dochtertje (5) die haar pijn lijdende broertje (4) steunt tijdens chemokuur

Een hartverscheurende foto van een 4-jarig kankerpatiëntje dat afziet tijdens een chemokuur, maar daarbij wordt gesteund door zijn 5-jarig zusje doet over de hele wereld tranen opwellen.

Bij Beckett Burge werd in april 2018 acute lymfatische leukemie vastgesteld. Het Amerikaanse jongetje was toen amper 2 jaar oud, maar vecht anderhalf jaar later nog steeds dapper tegen zijn ziekte. Zijn moeder Kaitlin Burge nam onlangs een bijzonder hartverscheurende foto van haar zoontje in het ziekenhuis tijdens een chemokuur, waarop te zien is hoe Aubrey, het 5-jarige zusje van Beckett, over de rug van haar lijdende broertje wrijft terwijl hij overgeeft in het toilet.

Na het fotomoment waste Aubrey de handen van haar broertje, droeg hem naar de zetel, en hielp haar moeder vervolgens mee de badkamer opruimen. Volgens haar moeder wil Aubrey zelfs liever niet meer gaan spelen met haar vriendinnetjes, maar blijft ze liever thuis zodat ze een oogje op Beckett kan houden. “Ik ben ontroerd door hun nauwe band, maar het doet me pijn dat mijn kleine meisje nu al blootgesteld is aan zoveel leed”, aldus moeder Kaitlin.

De vrouw plaatste de foto naar eigen zeggen op haar Facebook-profiel “om het belang van familie in tijden van crisis te benadrukken”. Vrienden van de familie startten een oproep waar sympathisanten de familie financieel kunnen steunen.