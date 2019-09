Vlaamse regering dreigt deadline niet te halen

De Septemberverklaring op 23 september geldt al wekenlang als deadline voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. Dat is het jaarlijkse moment dat de minister-president in het parlement het politieke jaar opent. Maar die ambitie dreigen de onderhandelende partijen N-VA, CD&V en Open VLD niet te halen. Dat is bij meerdere onderhandelaars te horen.

Vooral de belangrijke werkgroepen “onderwijs” en “inburgering en gelijke kansen” laten op zich wachten. Dat zijn de werkgroepen waarin gevoelige onderwerpen aan bod komen zoals de Vlaamse canon, het hoofddoekenverbod en een boetesysteem voor inburgeraars. Verwacht wordt dat die twee werkgroepen pas ten vroegste volgende week met resultaten komen. Dat is minder dan een week voor de Septemberverklaring, en daarna volgt nog de verdeling van de portefeuilles én moeten ook de partijcongressen hun fiat nog geven. Heel krap dus allemaal om 23 september te halen.

Een van de redenen voor die vertraging zijn discussies over ideologische ontvlambare begrippen als “Vlaamse natie” en “identiteit”. De startnota is doorspekt met zulke termen, maar elke partij vult dat anders in. Om daaraan tegemoet te komen, heeft formateur Jan Jambon (N-VA) nu een visietekst opgesteld waarin hij verduidelijkt wat daarmee precies wordt bedoeld. “Dat moet nu helpen om sneller tot een consensus te komen”, zo is bij de werkgroepen te horen.

“De Septemberverklaring is geen fetisj”, herhalen verschillende onderhandelaars. Daar houdt ook de voorzitter van het Vlaams Parlement, Wilfried Vandaele (N-VA), rekening mee. Hij heeft een mogelijk uitstel afgelopen maandag al een eerste keer met de fractieleiders besproken. Komende maandag moet daarover een definitieve beslissing vallen. In het slechtste geval vindt er wel een officiële opening van het parlement plaats, maar stelt minister-president Jambon pas later zijn regeerverklaring voor.