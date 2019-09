“We mogen geen nieuwe generatie jihadi’s laten opgroeien in Syrië”

“De toestand van de Belgische kinderen die al twee jaar in kampen in Noord-Syrië zitten, gaat snel achteruit”, zegt VUB-professor Gerrit Loots, die opnieuw een oproep lanceert naar de politiek om hen te repatriëren. OCAD-baas Paul Van Tigchelt pleit voor realisme: “Die kinderen zijn geen terroristen en niet gehersenspoeld. We can deal with this.”