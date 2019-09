Vrouw reist 65 kilometer om na vijf minuten “dik” genoemd te worden door Tinder-date

Een Engelse vrouw die voor een Tinder-date een treinreis van 65 kilometer had gemaakt, kon na vijf minuten al onverrichter zake naar huis terugkeren, want volgens haar afspraakje was ze “te dik”. Een internetoproep om haar reiskosten (zo’n 100 euro) terug te betalen, heeft waanzinnig genoeg al bijna 900 euro opgebracht.

De 28-jarige Jade Savage beschrijft het zelf als “de ergste date uit haar leven”. Ze reisde 3,5 uur van het centraal-Engelse Leicester naar Peterborough, ongeveer 65 kilometer verderop. Bij aankomst in het treinstation begroette haar date haar met de melding dat ze “te dik” was, en was het meteen uit met de prettige vooruitzichten. “Ik noemde hem een klootzak. Daarop werd hij woest, en zei hij dat ik evengoed meteen terug naar huis kon gaan.”

Teleurgesteld bestelde Savage in het treinstation nog een glas wijn, en lanceerde ze een internetoproep om haar reiskosten terug te betalen. Het doel was 100 euro, maar verrassend veel mensen stortten al geld, zodat Savage aan haar mislukte date nu al zeker bijna 900 euro overhoudt.

