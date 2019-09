Huis wordt beschoten en aangevallen met molotovcocktails, maar niemand weet waarom: “Dit is niets minder dan terreur”

Alken -

Er is maandag richting het huis van de familie Jammaers-Mebis een molotovcocktail gegooid. Het is het laatste feit in een lange rij van pesterijen en bedreigingen op het adres van het koppel. Een raadsel voor zowel de familie als de politie. Daar gaat men ervan uit dat de daders een fout huis viseren. “Maar intussen slapen wij al enkele weken amper of niet”, zucht Hilda Mebis.