Chaos in 1B dreigt door onbetaalde restaurantrekening van KSV Roeselare

Zijn ze nu failliet of niet? KSV Roeselare werd dinsdagochtend bij verstek veroordeeld en dreigt komend weekend niet te mogen spelen tegen Virton. Terwijl de club uit 1B helemaal geen financiële problemen heeft. Begrijpe wie kan.

LEES OOK. Roeselare failliet verklaard omwille van onbetaalde rekeningen bij brasserie: “Fout ligt bij oud management, schuld is al betaald”

“Een vergetelheid.” Daardoor is KSV Roeselare tijdelijk failliet verklaard. Het begon in een brasserie in Roeselare, waar spelers en staf vorig seizoen geregeld hun voeten onder tafel schoven. Op de pof. De rekening liep op tot 28.283,07 euro. In de tussentijd werden Chinese eigenaars ingeruild voor Braziliaanse investeerders, maar Roeselare kwam nooit over de brug. Beu dat hij op zijn geld moest wachten, stapte de uitbater naar de rechtbank. Waarna dinsdagochtend de ondernemingsrechtbank van West-Vlaanderen Roeselare failliet verklaarde. Bij verstek. Want Roeselare verdedigde zich niet voor de rechtbank. Pijnlijk.

“Deze schuld is ontstaan toen Roeselare nog werd bestuurd door een volledig ander management. Het nieuwe management was niet ingelicht door het oude management, ook niet over het feit dat deze zaak werd ingeleid”, klinkt het in een officieel communiqué.

De rechtbank stelde een curator aan, die dinsdagmiddag langsging op Schiervelde. Roeselare zegt dat het geld inmiddels al richting de bewuste horecazaak is overgeschreven. De club is dan ook verre van failliet. Insiders claimen dat er meer dan één miljoen euro op de rekening staat en er dus geen liquiditeitsprobleem is. Laattijdige betalingen en geluiden over financiële problemen van vorig seizoen leken sinds de komst van de Braziliaanse investeerders rond de Franse ex-international Mickaël Silvestre helemaal van de baan. Alles wordt tegenwoordig weer netjes betaald. Behalve die ene brasserie dus.

Wat nu: forfaitnederlaag?

Alleen moet dat nu ook nog worden bevestigd door de rechtbank. Roeselare tekent verzet aan tegen het faillissement. De cruciale vraag is nu wanneer dat kan worden behandeld. In theorie pas volgende week, maar Roeselare doet er alles aan om de zaak vrijdag al in te leiden voor de rechtbank. Zondag speelt Roeselare namelijk een competitiewedstrijd thuis tegen Virton. Een failliete club wordt zijn licentie ontnomen en kan niet spelen. Als de rechtbank het faillissement voor zondag niet nietig verklaart, kan de curator beslissen dat Roeselare niet mag spelen. In dat geval dreigt een 0-5-nederlaag, wat voor 1B een drama zou zijn.

Hoe zullen de andere clubs reageren als Virton, momenteel vierde op drie punten van leider OH Leuven, plots drie punten cadeau krijgt? Roeselare en de rest van 1B moeten dus maar hopen dat de “vergetelheid” nog deze week van de baan is. “We hebben vertrouwen in een goede afloop”, klink het bij Roeselare. De licentiecommissie van de Belgische voetbalbond, vorig seizoen al streng in het toekennen van een licentie voor het toen nog noodlijdende Roeselare, volgt de zaak met argusogen, maar wacht de uitspraak van de rechter af.