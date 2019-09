Anonieme motoren voor snel interventieteam van Antwerpse politie

Het Snelle Respons Team (SRT) van de Antwerpse politie, dat onder meer tussenkomt bij zware agressies, krijgt anonieme en wendbare motoren. Zo kunnen ze zich gemakkelijker en sneller een weg banen tussen het drukke verkeer in de stad.

Niemand ontsnapt nog aan de verkeersdrukte. Ook de hulpdiensten niet. De Antwerpse politie rust haar Snelle Respons Team daarom binnenkort uit met anonieme motoren. Het heeft daarvoor de mosterd gehaald in Singapore waar men al langer snelle en wendbare motoren inzet bij calamiteitenbestrijding, bevestigt Johan Vermant die woordvoerder is van burgemeester Bart De Wever (N-VA).

De Antwerpse verkeerspolitie beschikt nu al over twee anonieme BMW enduromotoren in de strijd tegen agressief en roekeloos rijgedrag. Of ook het SRT zulke motoren krijgt, wil men voorlopig nog niet zeggen. Het gaat alleszins om motoren die op alle terreinen en in alle omstandigheden kunnen ingezet worden. Afhankelijk van de omstandigheden zal er buiten de bestuurder ook een politieman als passagier mee kunnen rijden, wat handig is bij achtervolgingen.

“Momenteel zijn er opleidingen bezig en volgend jaar zullen de eerste motorteams van de SRT operationeel zijn”, zegt Johan Vermant. Al kan het best zijn dat men ze nu al geregeld ziet opduiken in het straatbeeld. Maar dat is dan in het kader van hun specifieke opleiding.

Het Snelle Respons Team van de Antwerpse politie werd in 2015 opgericht op vraag van burgemeester Bart De Wever (N-VA. ).

Zwaailichten en sirene

“Ze komen snel ter plaatse, meestal in steun van de interventiepatrouilles, en kunnen 24/7 ingezet worden. Meestal bij agressies met of zonder wapenvertoon. Maar de agenten hebben ook een extra opleiding gekregen om achtervolgingen te doen of om bijvoorbeeld om te gaan met agressieve gevangenen of om de hulpdiensten bij te staan wanneer iemand moet opgehaald worden bij een collocaties bijvoorbeeld. Ook kunnen ze ter plaatse de eerste zorgen toedienen aan slachtoffers”, zegt Willem Migom van de Antwerpse politie.

De anonieme motoren van het SRT zullen de snelle interventievoertuigen niet vervangen, wel aanvullen. “Want op een motor kan je niet zoveel materiaal meenemen. Want de SRT’ers zijn goed uitgerust”, klinkt het.

Naast zware kogelwerende vesten en ballistische helmen beschikken ze standaard over semiautomatische wapens en ‘less lethal’ wapens. Dit zijn wapens die kunststof projectielen afvuren waarmee een persoon kan uitgeschakeld worden zonder hem te doden.

De nieuwe motoren zullen uitgerust zijn met (discrete) blauwe zwaailichten en sirene.

