Twee matchen in het verre Baku dreigen voor Rode Duivels op EK 2020

De Rode Duivels staan op één punt van de kwalificatie voor het EK 2020, dat in dertien speelsteden zal worden afgewerkt. Omdat Brussel ultiem als speelstad afhaakte, zullen de Belgen geen enkele wedstrijd in eigen huis spelen. Landen als Engeland, Italië, Denemarken, Rusland, Nederland, Roemenië, ­Engeland, Spanje, Ierland, Duitsland en Hongarije zijn ook al zo goed als ­gekwalificeerd of zijn goed op weg zich te kwalificeren. Alleen Schotland en vooral Azerbeidzjan blijven van de organiserende landen achterop.

Omdat elk mede-organiserend land van de UEFA de garantie kreeg dat er bij kwalificatie op zijn minst twee groepswedstrijden in eigen land worden gespeeld, zijn voor België de opties gereduceerd en wordt de kans om Baku en wellicht Glasgow te vermijden kleiner. Zeker omdat de Rode Duivels, op dit moment derde op de ­UEFA-ranking, wellicht reekshoofd zullen zijn. Ze worden voorafgegaan door Duitsland en Portugal. Van de huidige zes virtuele reekshoofden hebben ook Frankrijk en Portugal geen thuisstad op het EK 2020. Ook voor hen dreigen twee wedstrijden in Baku. In dat geval ontspringen de Belgen alvast die Azer­beidzjaanse dans. Dat is ook de uitdrukkelijke wens van de Belgische voetbalbond, die het ­nationale ­oefencentrum in Tubeke als thuisbasis wil houden. Baku in Azerbeidzjan ligt op 3.600 km van Brussel. Dat betekent 4,5 uur vliegen.

De loting voor de eindronde vindt plaats op ­zaterdag 30 november in Boekarest.

Hier wordt tijdens Euro 2020 gespeeld:

Groep A: Italië (Rome), Azerbeidzjan (Baku)

Groep B: Rusland (Sint Petersburg), Denemarken (Kopenhagen)

Groep C: Nederland (Amsterdam), Roemenië (Boekarest)

Groep D: Engeland (Wembley), Schotland (Glasgow)

Groep E: Spanje (Bilbao), Ierland (Dublin)

Groep F: Duitsland (München), Hongarije (Boedapest)