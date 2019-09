Champions League-tickets vliegen de deur uit in Brugge

Het wordt een huzarenstukje voor niet-abonnees van Club Brugge om de wedstrijden tegen PSG, Real Madrid en Galatasaray in de Champions League bij te wonen. Na de voorrangsperiode zijn er al 19.500 mini-abonnementen verkocht.

Veel losse tickets zullen er niet overblijven, want bij Club vreest men dat de UEFA nog enkele duizenden tickets zal opeisen. Als er nog kaartjes beschikbaar zijn, zullen die ten vroegste vanaf vrijdag 13 september te koop zijn voor geregistreerde fans. Abonnees van wie de UEFA eventueel de plaatsen opeist, zullen via mail gecontacteerd worden en kunnen vandaag of morgen een nieuw stoeltje kiezen.

Sinds gisteren druppelen ook de internationals terug het oefencentrum in Westkapelle binnen. Rode Duivels Mignolet, Mechele en Vanaken meldden zich al en ook Sobol, Tau en Deli zijn terug op de club. Die laatste moest met lichte hinder verstek laten bij de nationale ploeg, maar een groot probleem zou dat niet opleveren voor de derby van zaterdag tegen Cercle. Vandaag worden ook Mitrovic en Dennis verwacht.