Samatta onzeker bij Genk voor Charleroi

Genk-coach Felice Mazzu miste gisteren nog elf spelers op training. Zes spelers kwamen gisteren in actie tijdens interlands, vanochtend is het nog de beurt aan Lucumi. Berge en Uronen kregen gisteren nog rusten Hrosovsky was nog op de terugweg van Slovakije.

Ally Samatta kreeg positief nieuws van de dokter, er blijkt niks ernstigs aan de hand met zijn knie. Toch staat het nog niet vast dat Samatta vrijdag al kan starten op Mambourg. De start van de Champions League dinsdag in Salzburg zou niet in het gedrang komen. In elk geval moet Mazzu puzzelen. Zijn twee andere spitsen O­nuachu en Odey kunnen donderdag pas voor het eerst trainen, achteraan krijgt Cuesta waarschijnlijk de voorkeur op Lucumi, die pas donderdag landt in België. Goed nieuws was er wel weer van Theo Bon­gonda. Hij lijkt klaar voor zijn eerste speelminuten.