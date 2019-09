Neergeschoten agent opnieuw geopereerd

Gisterochtend is de Luikse politieman die door een dronken man werd neergeschoten, opnieuw geopereerd. Hij is niet hersendood, maar zijn toestand blijft kritiek.

Maxime Pans (33) kreeg maandagochtend een kogel in het hoofd toen hij Jean Yves D. wou fouilleren. D. sliep op dat moment zijn roes uit in zijn foutgeparkeerde auto in Luik. De collega van Pans reageerde meteen en schoot D. dood.

D. heeft een “klein strafblad”, zegt het Luikse parket over de dader. “Zijn laatste veroordeling is van 2010, voor drugsfeiten.” Toch melden agenten uit het Luikse dat de man al meerdere keren onderschept werd toen hij in het bezit was van verboden wapens.(cds)