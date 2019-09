Noord-Koreaanse leider Kim leidt test “supergrote raketwerper”

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een test met een “supergrote meervoudige raketwerper” geleid. Dat hebben staatsmedia woensdag aangekondigd. Zuid-Korea berichtte dinsdag dat Noord-Korea opnieuw onbekende projectielen had afgevuurd.

Volgens het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA heeft Kim persoonlijk de test geleid om “de inzettijd te meten” van de raketwerper. Het kondigde ook aan dat er nog een test zal volgen.

Eind augustus voerde het land al eens gelijkaardige testen uit. De test van dinsdag kwam enkele uren nadat Noord-Korea had aangekondigd dat Pyongyang bereid was om opnieuw gesprekken te voeren met de VS over zijn kernwapenprogramma. “We zijn bereid om samen te zitten met de VS voor een uitgebreide bespreking van de kwesties waar we het tot nu toe over hebben gehad, op een nog nader overeen te komen tijdstip en plaats eind september”, verklaarde de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Choe Son Hui aan het staatspersagentschap KCNA.

De Amerikaanse president Donald Trump vond die verklaringen “interessant”. “We zullen zien wat er gebeurt”, zei hij nog.

