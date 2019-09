Vrachtwagen probeert te keren in straat: achterbouw van woning stort volledig in

Lochristi - Een achterbouw van een woning in Beervelde (Lochristi) is woensdagochtend volledig ingestort. Vermoedelijk gebeurde dat na een aanrijding door een vrachtwagen, die probeerde te keren in de straat. “Ik dacht eerst dat het een donderslag was”, getuigt de bewoner.

Het incident gebeurde rond 3.30 uur aan een woning in de Rivierstraat in Beervelde, een verbindingsweg naar het bekende Feestpaleis. Zowel het dak als de achtergevel van het bijgebouw, waarin een bijkeuken en berging was ingericht, zijn volledig ingestort. De rest van de woning is wel nog bewoonbaar en de bewoners bleven gelukkig ongedeerd.

“Ik dacht eerst dat het om onweer ging, een donderslag”, getuigt de bewoner aan Radio 2. “Ik was niet meteen van zin om uit mijn bed te komen, maar ik ben dan toch maar met mijn vrouw naar beneden gegaan. Zij was komen zeggen dat het dak van de achterbouw was ingevallen.”

Volgens de bewoner is het ongeval gebeurd toen een vrachtwagen probeerde te keren in de straat. “De bestuurder is in achteruit tegen onze achtergevel gereden”, luidt het. De beschadigde vrachtwagen staat een vijftigtal meter verder geparkeerd.

Foto: rtl

Foto: rtl