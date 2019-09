Een nieuw schandaal treft het Belgisch voetbal: de Belgische voetbalmakelaar Christophe Henrotay is aangehouden in Monaco. Henrotay is de makelaar van onder meer Thibaut Courtois, Yannick Carrasco en Kevin Mirallas en de ex-makelaar van Youri Tielemans. Deze tweede golf van huiszoekingen volgt op een eerste operatie die plaatsvond in april op de zetel van de voetbalclub RSC Anderlecht en de Belgische Voetbalunie. Het onderzoek heeft officieel niets te maken met Operatie Propere Handen en ook niet met matchfixing.

In het kader van een nieuw onderzoek naar corruptie in het voetbal werden gisteren en vandaag verschillende huiszoekingen verricht in Monaco (4), Luik (2) en Londen (1). Dat meldt het Federaal Parket. “Twee personen werden aangehouden, een spelersmakelaar te Monaco en zijn medewerker in de regio van Luik. De feiten betreffen het witwassen van geld en private omkoping in het kader van transfers van voetbalspelers.”

Volgens RTBF was één van die twee personen spelersagent Christophe Henrotay, de makelaar van onder meer Thibaut Courtois, Yannick Carrasco en Kevin Mirallas en de adviseur van Daniel Van Buyten. Hij zou zijn aangehouden in Monaco en momenteel ondervraagd worden door de lokale politie. Een Belgische onderzoeksrechter zou ter plaatse aanwezig zijn en een internationaal aanhoudingsbevel zou kunnen worden uitgevaardigd. Volgens RTBF is de tweede gearresteerde lid van de professionele entourage van Christophe Henrotay. Deze persoon werd gearresteerd in België.

Miljoenen euro’s achtergehouden bij transfers van Tielemans, Dendoncker en Lukaku?

“Deze tweede golf van huiszoekingen volgt op een eerste operatie die plaatsvond in april op de zetel van de voetbalclub RSC Anderlecht en de Belgische Voetbalunie”, meldt het Federale Parket nog. Op 24 april vielen speurders ’s ochtends binnen in het trainingscentrum van RSC Anderlecht in Neerpede. Er waren ook huiszoekingen in Schaarbeek bij het bureau One Goal Management en bij Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in Laken.

Dat kwam er naar aanleiding van een onderzoek dat al sinds vorig jaar liep tegen Henrotay. Het gevolg van een strafklacht met burgerlijke partijstelling van Peter Smeets, begeleider van voetballers en ex-werknemer van Henrotay. Volgens de klacht van Smeets bij het gerecht van Tongeren - die niets met de andere zaak heeft te maken - zijn in de transfers van Tielemans, Dendoncker en Romelu Lukaku - ex-cliënt van Henrotay - miljoenen euro’s achtergehouden door Henrotay via vennootschappen in het buitenland.

werd er geld achtergehouden bij de transfer van Tielemans naar Monaco? Foto: AFP

Opvallend detail: Christophe Henrotay werd in december vorig jaar aangesteld als vicevoorzitter van de Belgian Federation of Football Agents, een vakvereniging die opgericht werd na het voetbalschandaal waarbij de makelaars zwaar onder vuur kwamen te liggen.