Als er één ding is waar we trots op zijn in onze cafés, dan zijn het wel onze Belgische bieren. Maar bij elk bier hoort ook een apart glas, want bier drinken uit het verkeerde glas is heiligschennis voor de kenners. Weet jij welk glas bij welke biersoort hoort? Verbind ze met elkaar in ons memoryspel.