De carrièreplanning van Kevin De Bruyne: “Heb Vincent gevraagd een plaatsje vrij te houden bij Anderlecht, over een jaar of zeven”

Vincent Kompany krijgt vanavond zijn ‘testimonial’ bij Manchester City. Na het vertrek van de Rode Duivel blijft nog één landgenoot over bij de Mancunians: Kevin De Bruyne. “Ik heb Vincent gevraagd een plaatsje vrij te houden bij Anderlecht”, aldus de middenvelder met een kwinkslag in The Sun.

Of het ooit zo ver zal komen, zal de toekomst uitwijzen. Maar het respect voor De Bruyne voor zijn ex-ploegmaat bij City is groot. Dat vertelt hij in de Britse krant The Sun. “Ik hoop dat zijn carrière bij Anderlecht even succesvol zal zijn als die bij City”, klinkt het. “Ik heb Vincent gevraagd een plaatsje vrij te houden bij Anderlecht, binnen een jaar of zeven, wanneer mijn carrière er hier op zal zitten. Als hij dat voor mij kan regelen, dan heb ik mijn volgende job alvast te pakken.”

Invloed

Kompany speelde een belangrijke rol bij de komst van De Bruyne naar de Engelse topclub, intussen alweer vier jaar geleden. “Toen City me wilde overnemen van Wolfsburg was ‘Vinnie’ mij constant aan het pushen om bij Manchester aan zijn zijde te komen voetballen”, haalt De Bruyne herinneringen op.“Elke keer opnieuw vroeg hij me wanneer ik zou komen, hij vond dat ik moest komen.”

De iconische verdediger nam eind vorig seizoen afscheid van zijn Engelse club om een avontuur bij RSC Anderlecht aan te gaan. Een afscheid in stijl met een heerlijke treffer tegen Leicester op de voorlaatste wedstrijd van de competitie, een doelpunt dat City een serieuze stap dichter bij de titel bracht. Toch ging de invloed van Kompany nog veel verder dan dat, bevestigt De Bruyne in een nieuw boek over Kompany dat in november uitkomt. De Bruyne: “Kompany hield ons allemaal scherp. Voetbal is een ploegsport, het gaat niet over individuen en Vincent bleef altijd zijn rol spelen, ook al stond hij niet in de ploeg. Maar tijdens de laatste maanden speelde hij zo goed als alles. Het getuigt van veel toewijding om elf jaar voor dezelfde club te spelen. Het merendeel van zijn carrière heeft hij voor City gespeeld. Dan is afscheid nemen altijd lastig. Maar de manier waarop hij afscheid nam, was prachtig.”