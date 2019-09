Touring waarschuwt bestuurders: “Lach niet naar kinderen in de auto en zing niet achter het stuur”

“Niet alleen even snel de mail checken op de smartphone is levensgevaarlijk achter het stuur, maar ook al rijdend zingen en dansen op te luide muziek, de partner een kus geven, een koffie drinken of lachen naar de kinderen.” Dat zegt mobiliteitsorganisatie Touring die in een campagne oproept om aandachtiger te zijn achter het stuur. “Tot 25 procent van de ongevallen is te wijten aan elke mogelijke vorm van afleiding.”

De campagne met als slogan ‘het vergt slechts twee seconden’ bestaat uit verschillende filmpjes en wordt gelanceerd naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit, die van 16 tot 22 september loopt. “Uit onderzoek blijkt dat bestuurders 25 tot 30 procent van hun tijd afgeleid zijn in het verkeer”, zegt Danny Smagghe, woordvoerder van Touring. “En dat gaat dus niet alleen over smartphonegebruik, maar ook over andere vormen van afleiding zoals dansen op muziek, lipstick opdoen, even praten of lachen met de kinderen op de achterbank, reiken naar een object, eten, drinken, luide muziek spelen of snel een selfie maken. Voor velen klinkt het merendeel van dat lijstje onschuldig, maar dat is het dus niet. Al die handelingen vertragen je reactiesnelheid, doen je trager rijden, laten je per ongeluk van vak veranderen,...”

De campagne bestaat uit verschillende filmpjes met als slogan “het vergt slechts twee seconden” Foto: Touring

Volgens Smagghe ervaren veel mensen eten, dansen of lachen naar de baby niet als gevaarlijk omdat er ook geen boetes voor worden gegeven. “Afleiding achter het stuur is nu eenmaal moeilijk vast te stellen door de wetgever. De wet zegt wel dat het verboden is om te telefoneren tijdens het rijden en dat je geen andere bestuurders in gevaar mag brengen, maar er is verder geen lijst met wat je ook best niet doet achter het stuur. Waar we begrip voor hebben, je kan niet alles opsommen in de wetgeving. Het is vooral aan de weggebruiker om zich bewust te zijn dat elke afleiding voor gevaar kan zorgen. Tijd voor gezond verstand dus. Al pleiten we er ook wel voor om in de rijopleiding al aandacht te hebben voor de grote gevolgen van de kleinste afleiding.”

Controles op ‘smartphonen’

Ook bij Verkeersinstituut Vias, het vroegere BIVV, onderschrijven ze de gevaren van onoplettendheid. “Ook het bedienen van muziekapparatuur, kijken naar reclameborden langs de kant van de weg of het al rijdend instellen van je gps houdt een risico in”, klinkt het daar. Zelf zijn ze ook voorstaander van campagnes om daarmee komaf te maken. “Sensibiliseringscampagnes wijzen niet alleen op de gevaren van afleiding achter het stuur, maar ze kunnen ook een sociale norm creëren die afleidende activiteiten tijdens het rijden onaanvaardbaar maken.”

Touring roept tot slot de politie op om nog gerichter op zoek te gaan naar mensen die ‘smartphonen’ achter het stuur. “Uit recent onderzoek van de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde blijkt dat 48 procent van de bestuurders wel eens een sms of mail leest tijdens het rijden. Daardoor ligt de kans op een ongeval liefst 23 keer hoger. Vorig jaar werden 98.638 boetes uitgeschreven aan mensen die betrapt werden. Dat is 10 procent minder dan voorgaande jaren en daarom volgens ons ook te weinig. Er moeten meer controles komen.”