Onderzoek naar Ryan, de 8-jarige YouTuber die bergen geld verdient met speelgoed te testen

De achtjarige YouTube-ster Ryan Kaji heeft een onderzoek aan het been. De Amerikaanse overheid gaat na of Ryan ToysReview, het YouTube-kanaal waarin Ryan en zijn ouders nieuw speelgoed testen, kinderen niet misleidt met valse reclame.

20 miljoen euro. Per jaar. Zo veel verdient de achtjarige Ryan door speelgoed te testen en daarvan elke dag een videorecensie op YouTube te plaatsen. Een prestatie die hem sinds eind vorig jaar de titel van best verdienende YouTube-ster opleverde.

Maar nu hebben Ryan en zijn ouders een onderzoek aan hun been. De onafhankelijke waakhond ‘Truth in advertising’ diende een klacht in omdat advertenties en gesponsorde boodschappen vaak niet als dusdanig gemeld worden en dus misleidend kunnen zijn. “Minstens 90 procent van Ryan’s video’s bevatten minstens één gesponsorde aanbeveling gericht op kleine kinderen, die het onderscheid tussen reclame en besprekingen nog niet kunnen maken”, luidde het onder meer in de aanklacht.

Ryan ToysReview werkte in het verleden onder meer samen met Walmart, Hasbro, Netflix en Nickelodeon. “Partnerschappen die niet duidelijk genoeg vermeld werden”, aldus nog de waakhond.

De Federal Trade Commission van de Amerikaanse overheid besloot door de aanklacht een officieel onderzoek te openen naar het YouTube-kanaal.

Ryan ToysReview werd opgestart in maart van 2015, toen Ryan amper vier jaar was. Hij was een enorme speelgoedfan en had aan zijn ouders gevraagd of hij zijn eigen videootjes op YouTube mocht zetten. Een jaar later werd een van zijn bijdragen, over autootjes van de Disney-film ‘Cars’, meer dan 935 miljoen keer bekeken. Zijn moeder gaf haar job op als leerkracht en hielp haar zoon het kanaal verder te ontwikkelen. Met succes. Ondertussen heeft Ryan meer dan twintig miljoen volgers, heeft hij een eigen speelgoedlijn - Ryan’s World genaamd - en verdient hij bijna 1 dollar… per seconde.