Boris Johnson krijgt nog eens deksel op de neus: “Opschorting van Brits parlement is onwettig”

De beslissing van de Britse premier Boris Johnson om het parlement vijf weken lang op te schorten, is onwettig. Dat oordeelt de Schotse Court of Session, vergelijkbaar met het hof van beroep bij ons. De definitieve beslissing volgt volgende week, wanneer het Hooggerechtshof zich uitspreekt.

De rechtbank in eerste aanleg besliste vorige week nog dat de opschorting wel wettig was, maar het hof van beroep ziet dat anders, zo melden Britse media woensdag. Volgens de drie rechters in de Court of Session was het wel degelijk Johnsons bedoeling om de bevoegdheid van het parlement om de regering te controleren, in te perken.

Het arrest heeft geen onmiddellijke gevolgen voor het parlement, dat sinds dinsdagochtend vroeg op verplichte rust is. Het Britse Hooggerechtshof, de hoogste rechtbank, velt pas volgende week een definitief arrest.

75 parlementsleden naar rechter

Met zijn beslissing om de werkzaamheden van het parlement vijf weken lang op te schorten vlak voor de geplande Brexit op 31 oktober, haalde premier Boris Johnson zich de woede van heel wat parlementsleden op de hals. Zowat 75 leden van het Lagerhuis trokken onder leiding van Joanne Cherry van de Scottish National Party (SNP) naar de rechter in Edinburgh in een poging de opschorting om te keren. De rechtbank in eerste aanleg besliste vorige week woensdag dat Johnson wettig had gehandeld, maar de rechters in beroep zijn het daar dus niet mee eens.

Ook in Londen loopt een zaak tegen Johnsons demarche. Daar is Gina Miller, een activiste en zakenvrouw die in 2017 verkreeg dat de regering de toestemming van het parlement nodig had om de Brexit in gang te zetten, de drijvende kracht achter het protest. Ze krijgt daarbij de steun van de voormalige Britse premier John Major, net als Johnson trouwens een Conservatief. In die zaak oordeelde de Londense High Court vorige week vrijdag dat Johnson wettig handelde, maar de zaak verhuisde naar het Hooggerechtshof, waar ze vanaf 17 september wordt behandeld.

Gina Miller Foto: EPA-EFE

Downing Street “teleurgesteld”

“Wij zijn teleurgesteld in de beslissing die vandaag is genomen, en zullen een beroep doen op het Hooggerechtshof”, reageert Downing Street 10 woensdag. “De Britse regering moet een sterke binnenlandse wetgevende agenda kunnen voorstellen. De opschorting van het parlement is legaal en broodnodig om dat te doen.” Officieel wordt het parlement naar huis gestuurd om de regering de tijd te geven zich voor te bereiden op de Queen’s Speech van 14 oktober, waarbij Queen Elizabeth het parlementaire jaar opent door de plannen van de regering voor te lezen.

Dat het parlement vlak voor die Queen’s Speech even op rust moet, is niet zo uitzonderlijk, maar de duur van maar liefst vijf weken is dat wel. Bovendien komen de parlementsleden pas vlak voor de cruciale Europese top over de Brexit van 17 en 18 oktober terug, wat hun beweegruimte serieus inperkt. De mogelijkheid van een Brexit zonder akkoord op 31 oktober lijkt intussen wel van de baan, nadat het parlement er eind vorige week in allerijl in geslaagd was een wet goed te keuren die Johnson verplicht in dat geval uitstel te gaan vragen in Brussel. Of hij dat effectief gaat doen, is niet duidelijk.

