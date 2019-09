UGent vraagt om zo veel mogelijk foto’s van spinnen in te sturen

De UGent lanceert een oproep om via de app ‘Spinnenspotter’ zo veel mogelijk foto’s in te sturen van de achtpotige diertjes. Met de informatie willen ze onderzoeken, of donkere spinnen een lichtere kleur aannemen bij hogere temperaturen in de stad.

Door de kleur van zo veel mogelijk spinnen in de stad te vergelijken met de kleur van hun soortgenoten op het platteland, kunnen Gentse wetenschappers nagaan of die anders evolueren om zich aan de warmte aan te passen.

De onderzoekers zeggen dat donkere spinnen meer warmte opnemen dan hun lichtere collega’s. “Wie op een stralende zomerdag een donkere auto instapt, weet hoeveel zo’n auto kan opwarmen”, klinkt het. “Veel meer dan een wit exemplaar, dat een groot deel van het zonlicht weerkaatst.”

Hetzelfde geldt voor spinnen, een koudbloedige diersoort. Die vaststelling voedt het vermoeden dat spinnen in een warme omgeving zich tegen de warmte beschermen door een lichtere kleur aan te nemen. Dat kunnen ze mogelijk bewijzen door spinnen in steden - waar de temperatuur tot vijf graden warmer is dan in de stad - te vergelijken met soortgenoten op het platteland

Het SPIN-CITY project van de UGent lanceert daarom een grootschalige inzameling van foto’s. Naast de spinkleur zijn de onderzoekers ook geïnteresseerd in foto’s en metingen van spinnenwebben Ze vermoeden dat die in de stad fijnmaziger gebouwd zijn, omdat prooidieren er kleiner zijn.