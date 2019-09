Terwijl Vlaams koppel iets gaat drinken op vakantie in Italië, wordt hun mobilhome gestolen: “Mijn ouders zijn er kapot van. Dit was hun droom”

Balen - Een koppel uit Balen is tijdens hun vakantie in Italië het slachtoffer geworden van diefstal. Terwijl ze even iets waren gaan drinken, werd hun mobilhome gestolen. “Mijn ouders zijn er kapot van”, getuigt dochter Naomi Boonen. “Ze hadden zo lang gespaard voor die mobilhome.”

De diefstal gebeurde afgelopen zondagnamiddag, iets na 15 uur. “Mijn mama en stiefpapa waren sinds vrijdagavond in Italië”, zegt dochter Naomi. “Ze hadden zondag hun mobilhome geparkeerd in Pozzuoli (een havenstad in de baai van Napels, nvdr.). Ze namen de rolstoel van mama eruit en zijn even verderop iets gaan drinken. Toen ze terugkwamen, een half uurtje later, was hun mobilhome weg. Er was niets meer te zien op de parking. Geen glas, niets...”

Het Vlaamse koppel Michel en Roos (58 en 65 jaar) nam eerst contact op met een vriend die ze daar kennen. Die kwam hen oppikken en bracht hen naar de politie. “De agenten hebben de mobilhome als geseind opgegeven, maar ze vertelden er meteen bij dat ze geen camerabeelden van de parking hadden. Voorlopig is er geen spoor van de mobilhome.”

Naomi’s ouders zijn er het hart van in. “Ze hadden zo lang voor die mobilhome gespaard. Mijn stiefvader ging er ook mee naar alle matchen van Club Brugge kijken. Het was echt hun droom. En het is niet alleen de mobilhome zelf, ook alles wat erin lag...”

Het koppel zou normaal gezien tot 14 september in Italië blijven, maar door de diefstal keerden ze al vroeger terug. “Met het vliegtuig. Dat hebben ze kunnen regelen via de verzekering.”

Naomi deed intussen een oproep tot getuigen via Facebook. “Heeft u iets gezien of herkent u deze mobilhome? Gelieve mij dan te contacteren”, luidt het onder meer.