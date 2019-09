Kompany wordt vanavond eerste Belg die testimonial krijgt in Engeland: tussen deze sterren viert hij zijn afscheid

Met een galawedstrijd tussen legenden van Manchester City en een groep All Stars, vooral bevolkt door vedetten van Manchester United, wordt Vincent Kompany vanavond geëerd voor elf jaar dienst bij Manchester City. Het is voor het eerst dat een Belg de eer van een ‘testimonial’ de beurt valt. Voor het oog van zijn meegereisde Anderlecht-ploegmaats wil Kompany geld inzamelen voor een daklozenorganisatie. Op het einde van de wedstrijd zorgt hij misschien nog voor een verrassing.

Hij mag dan al vier maanden weg zijn uit de Premier League, Vincent Kompany blijft Engelse voetbalgeschiedenis schrijven voor België. De huidige speler-selectieheer van Anderlecht wordt de eerste landgenoot die in Engeland een zogeheten testimonial krijgt. De hele Anderlecht-kern vloog gisteren over naar Manchester en traint vandaag op een oefenveld van Manchester City. Vanavond zitten de spelers net als Kevin De Bruyne op de tribune om een plejade van oud-ploegmaats en rivalen van Kompany aan het werk te zien. De trainers op de bank heten Pep Guardiola en Roberto Martinez.

De traditie gaat meer dan honderd jaar terug en had aanvankelijk een nobel doel: aan het einde van een carrière geld inzamelen zodat een voetballer financieel niet op droog zaad kwam te zitten. Het profvoetbal werd uitgevonden in Engeland, maar het zou tot het ontstaan van de Premier League in 1992 en het arrest-Bosman in 1995 duren voor Engelse voetballers toplonen zouden krijgen. Testimonials werden traditioneel gehouden voor spelers die tien jaar bij dezelfde club speelden.

Sunderland-legende Niall Quinn was in 2002 de eerste prof die de winsten van zijn testimonial – een miljoen pond – wegschonk aan een goed doel. Anderen volgden zijn voorbeeld en ook Vincent Kompany twijfelde geen seconde om de opbrengsten van zijn galawedstrijd weg te schenken aan een goed werk. ­Samen met de burgemeester van Manchester steunt hij een project om alle daklozen in de stad opvang te bieden.

Alle spelers die vanavond in actie komen zijn door Vincent Kompany zelf uitgenodigd. Michael Ballack nodigde voor zijn testimonial ooit Michael Schumacher uit, maar Kompany hield het bij zijn medestrijders van Manchester City en enkele bekende gezichten van Manchester United. Het geeft de wedstrijd vanavond een iets geladener cachet dan een gewone vriendenmatch. “Ik ben er zeker van dat Paul Scholes het straks niet als een vriendenmatch ziet”, gekscheerde Ryan Giggs al. De Welshman riskeert net als de broers Neville, Scholes en Robin van Persie luid uitgejouwd te worden door het publiek van Manchester City.

Door zijn blessure kan Vincent Kompany zelf niet meespelen in de wedstrijd die live wordt uitgezonden op Sky in Engeland en Play Sports in België. Maar misschien verrast hij zijn fans wel op het einde met een Shearertje. De legendarische spits van Newcastle United blesseerde zich drie weken voor zijn testimonial in 2006. Toch nam hij deel door de aftrap te geven en op het einde nog in te vallen. Het stond toen 2-2 en als bij wonder kreeg Newcastle in de slotminuut een strafschop. Shearer zette die om en scoorde zijn laatste goal voor de Magpies. Op het veld of niet, Kompany zal vanavond kippenvel krijgen als de fans op de melodie van Mrs Robinson zijn fanlied zingen: “And here’s to you Vincent Kompany, City loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa...”

Foto: Photo News

Deze sterren komen vanavond in actie:

Joe Hart

Leeftijdsgenoot van Vincent Kompany die als jongere bij Manchester City kwam en de club mee groot maakte. Moest vertrekken toen Pep Guardiola een doelman met betere voeten zocht. Kompany is het voor hem blijven opnemn.

Pablo Zabaleta

Immens populaire Argentijnse rechtsachter die negen jaar bij Manchester City speelde. Toen hij als 32-jarige inviel in zijn allerlaatste wedstrijd voor City gaf Kompany hem de band. Een gebaar dat hem zichtbaar ontroerde.

Micah Richards

Rotgetalenteerde verdediger die op zijn 17de debuteerde bij Manchester City en 20 jaar was toen Vincent Kompany zijn ploegmaat werd. Het duo leek voorbestemd een vast partnerschap te vormen tot Richards uit de gratie viel en door knieproblemen moest stoppen met topvoetbal.

Kolo Touré

Zijn jongere broer Yaya heeft clubverplichtingen in China maar Kolo Touré kon zich wel vrijmaken. Tot groot jolijt van de City-fans want de Ivoriaanse broers hebben een van de populairste supportersliedjes in Engeland. Denk aan hun namen en de hit “No Limit” van 2Unlimited.

Gaël Clichy

Kwam als topspeler van Arsenal in 2011 bij Manchester City. Vincent Kompany was toen al een bewonderaar. Samen met onder anderen Patrick Veira, Yaya Touré en later Samir Nasri en Bacary Sagna ook een van de Frans(talig)e vrienden.

Samir Nasri

Niet altijd even begrepen bij zijn land en club heeft Vincent Kompany altijd een goede band gehouden met zijn Franse ploegmaat. Anders zou de gewezen Franse international geen contract hebben getekend bij het nummer zes van de Belgische competitie.

Nigel de Jong

We kennen de Nederlander vooral van zijn karatetrap op de borst van Xabi Alonso tijdens de WK-finale van 2010. Maar Kompany heeft betere herinneringen aan hem. Ze speelden samen bij Hamburg en werden later kampioen bij City.

David Silva

De Spaanse stilist erfde de kapiteinsband van Vincent Kompany en is nu zelf aan zijn afscheidsjaar bezig. Tilde City naar een hoger niveau. Zal zeker niet de hele match spelen omdat hij nog bij City actief is maar Kompany wilde hem er absoluut bij hebben.

Shaun Wright-Phillips

De adoptiezoon van Arsenal-legende Ian Wright was een jeugdspeler die met Manchester City kampioen speelde in tweede klasse, voor hij een ster werd bij Chelsea. Na de komst van sjeik Mansour snoepte die hem weer weg bij de ploeg van Roman Abramovich.

Sergio Agüero

De doelpuntensensatie en schoonzoon van Diego Maradona mocht net als David Silva niet ontbreken uit de huidige kern. Scoorde samen met Vincent Kompany City’s belangrijkste goals in de successen van de voorbije tien jaar.

Mario Balotelli

Een van de attracties van de avond. Het Italiaanse woelwater speelde tussen 2010 en 2013 bij Manchester City maar kreeg het voortdurend aan de stok met coach Roberto Mancini. Dat kon Vincent Kompany wel appreciëren want hij liep zelf niet hoog op met de Italiaanse trainer.

Edwin van der Sar

Speelde tussen 2005 en 2011 bij Manchester United en maakte de drie eerste seizoenen van Vincent Kompany bij Manchester City mee. Toen was United nog de dominante ploeg met vier titels in vijf jaar. Vincent Kompany selecteerde hem uit respect.

Gary Neville

Vandaag een van de belangrijkste tv-analisten in Engeland, tussen 1992 en 2011 de rechtsback van Manchester United en het jongste lid van de “klas van ‘92”. De boezemvriend van David Beckham speelde 400 wedstrijden voor de aartsvijand.

John O’Shea

De Ierse verdediger speelde tussen 1999 en 2011 bij Manchester United en werd in 2001 verhuurd aan Antwerp. Net als Vincent Kompany kan hij ook op het middenveld spelen maar gelegenheidstrainer Roberto Martinez zet hem vanavond achteraan.

Wes Brown

Speelde vijftien jaar voor Manchester United en werd door Sir Alex Ferguson een van zijn beste verdedigers ooit genoemd. Toch was hij niet altijd basisspeler. Vincent Kompany wilde hem er wel bij voor zijn afscheid.

Phil Neville

De jongere broer van Gary was jarenlang linksachter van Man United. Leidde de Engelse vrouwen als bondscoach op het WK. Maakt geen deel uit van de “klas van ‘92” maar wordt er wel vaak in één adem mee gemoeid.

Rafael van der Vaart

Net als Nigel de Jong een ex-ploegmaat van Vincent Kompany bij Hamburg. Tekende in de zomer dat Kompany bij City terechtkwam bij Real Madrid. Later troffen ze elkaar toen de Nederlandse international bij Tottenham speelde (2010-2012).

Paul Scholes

Dat het vanavond geen vriendenmatch wordt kunnen we volgens Ryan Giggs toeschrijven aan Paul Scholes. De middenvelder met meer dan 700 matchen en 150 goals voor Man United is een icoon van de aartsvijand. En speelt geen vriendenmatchen.

Cesc Fabregas

Een van de grote vedetten van de avond maakte vooral carrière bij Arsenal. Een leeftijdsgenoot van Vincent Kompany die het ontelbare keren tegen hem opnam. Tot 2011 in het shirt van de Gunners en tussen 2014 en 2019 ook nog eens bij Chelsea.

Ryan Giggs

De United-legende en Kompany onderhouden banden naast het voetbal en speelden in de Premier League talloze keren tegen elkaar. Wel opmerkelijk: in interlandvoetbal stonden de Welshe en de Belgische kapitein nooit tegenover elkaar.

Thierry Henry

De Franse aanvaller was al weg bij Arsenal toen Vincent Kompany bij City kwam. Maar beiden raakten bevriend bij de nationale ploeg toen Henry er stage kwam lopen in de WK-campagne voor Rusland. Vanavond is hij misschien de grootste ster.

Robin van Persie

Stond als aanvaller van Arsenal en Manchester United talloze keren tegenover de Belgische “center back”. Volgde Thierry Henry op bij Arsenal als aanvalsleider. Vooral een vriend van Thomas Vermaelen maar deze keer door Kompany uitgenodigd.