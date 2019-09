Hij begon als fils à papa, werd internationaal topmakelaar, regelde transfers van Rode Duivels, nu zit hij achter tralies: wie is Christophe Henrotay?

Met de aanhouding van Christophe Henrotay in Monaco en zijn ex-schoonbroer Christophe Cheniaux in Luik neemt het Belgische parket een nieuwe vaste waarde uit de Belgische makelaarswereld in het vizier. De Luikse beau garçon ging eerst in de leer, maar overvleugelde later zijn vader, ex-profvoetballer en Standard-directeur Roger Henrotay. Toen de Rode Duivels de wereld veroverden was hij nadrukkelijk op de achtergrond aanwezig.