Eiland “besmet door ISIS” van de kaart geveegd nadat Amerikaanse luchtmacht 36 ton aan explosieven dropt

De Amerikaanse luchtmacht heeft videobeelden vrijgegeven van bombardementen op Qanus Island, een eiland in Irak dat is ingepalmd door ISIS. In totaal werd 36 ton aan lasergestuurde explosieven gedropt op het eiland. Het doel: zo veel mogelijk schuilplaatsen op het eiland vernietigen.

Onder meer F-15 en F-35 straaljagers werden door de luchtmacht ingezet om het eiland, zo’n vijftig kilometer ten zuiden van Mosoel, aan te vallen. Het was kolonel Myles Caggins, woordvoerder van het Amerikaanse leger, die met de videobeelden naar buiten kwam via Twitter. “Dit is wat er gebeurt als je F-15 en F-35 gevechtsvliegtuigen 36.000 kilogram aan bommen laat vallen boven een eiland besmet door Daesh”, schreef hij erbij.

De videobeelden zijn hoogst indrukwekkend: vrijwel het hele eiland licht zelfs op door de luchtaanvallen. “Op deze manier willen we Daesh de kans ontnemen om zich te verschuilen op Qanus Island”, klinkt het in een statement. Ondanks dat de terroristische organisatie al in 2017 verslagen werd verklaard in Irak, probeert ISIS wel nog met een guerilla-aanpak successen te boeken in zowel Irak als Syrië. Uit een rapport dat de Verenigde Naties vorige maand uitbracht, blijkt de groepering nog uit ongeveer 30.000 strijders te bestaan.

