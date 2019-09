Antwerp zet met typeploeg Lierse opzij, eerste basisplaats voor Defour

De eerste officieuze speelminuten van Defour voor Antwerp zijn een feit. In de oefenpot tegen eerste amateurklasser Lierse deed de ex-Rode Duivel 45 minuten mee. Een hoopgevende start met het oog op de komende weken.

De eerste interlandbreak van het seizoen is voor Antwerp een ideaal moment om de jongste zomeraanwinsten in te passen. Vorige vrijdag vierden Miyoshi, Hoedt en Gano hun officieus debuut in de vriendenmatch tegen Waasland-Beveren. Tegen Lierse was Defour aan de beurt. Bölöni stuurde trouwens zijn typeploeg tussen de lijnen, met ook Lamkel Zé, Mirallas en Haroun, die pas zijn contract verlengde tot 2021.

Defour op de 6

De bezoekers begonnen het best aan de partij. Een schot van Vermeiren spatte uiteen op de dwarsligger. Nadien nam rood-wit over. Refaelov trapte op Geens, Mirallas vond op aangeven van Juklerod wél de weg naar doel. Bölöni posteerde Defour op de 6, geen slechte zet aangezien de geboren Mechelaar terugkeert uit blessure en nog wedstrijdritme moet opbouwen. Voorin wisselde het trio Refaelov, Lamkel Zé en Mirallas geregeld van positie.

Kansen waren er bij de vleet. Buta en Mbokani troffen net als Vermeiren de dwarsligger. Aan de overzijde miste Buyens vanop de stip. Ook toen de routinier zijn elfmeter mocht hernemen, stond Teunckens in de weg.

Omschakeling is extra wapen

In de eerste helft werd er 45 minuten gevoetbald, na rust nog eens 60 minuten. The Great Old is voortaan ook gewapend om op de omschakeling te scoren. Op het uur ging Lamkel Zé aan de haal met de bal. Mirallas volgde in zijn spoor en legde de 2-0 proper binnen. Niet veel later gooide Bölöni zijn volledige ploeg om. Invaller Miyoshi dikte de score nog aan tot 3-0. Ook Gano miste net als Buyens een strafschop. Defour en co waren op dat moment alweer fris gewassen. De prestigetransfer van Antwerp zou wel eens sneller dan verwacht officieel kunnen debuteren.

Wedstrijdgegevens:

Doelpunten: 23’ 1-0 Mirallas (Juklerod), 55’ 2-0 Mirallas (Lamkel Zé), 66’ 3-0 Miyoshi

Antwerp in het eerste uur: Teunckens (46’ De Winter) - Buta, Arslanagic, Hoedt, Juklerod - Haroun, Defour (46’ De Sart) - Lamkel Zé, Refaelov, Mirallas – Mbokani

Antwerp in de laatste 45 minuten: De Winter – De Laet, Seck, Batubinsika, De Wilde – De Sart, Coopman, Miyoshi – Rodrigues, Gano, Baby

Lierse startte met: Geens – D’Onofrio, Frans, Smolders, Delorge – Buyens, Wils – Kindermans, Janssen, Kargbo – Vermeiren