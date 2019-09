Ophef in Nederland om salafistische scholen: “Kinderen moeten invullen wat juiste straf is: zweepslagen, stenigen of doden met zwaard?”

Er is heel wat ophef in Nederland rond salafistische moskeescholen. Uit een onderzoek van de krant NRC en het tv-programma ‘Nieuwsuur’ blijkt onder meer dat de kinderen er te horen krijgen dat mensen met een ander geloof de doodstraf verdienen.

Salafistische moskeescholen vallen buiten het gebruikelijke onderwijs en de lessen vinden voornamelijk ’s avonds en in het weekend plaats. “De kinderen leren er zich afkeren van de Nederlandse samenleving, van de beginselen van gelijkheid en vrijheid”, melden NRC en ‘Nieuwsuur’ na een maandenlang gezamenlijk onderzoek. In totaal werden vijftig onderwijsinstellingen in Nederland als “salafistisch” geïdentificeerd. “Op meerdere scholen zeggen docenten aan de jongeren dat ze moeten vertrekken uit dit ongelovige land en zich moeten vestigen in een islamitisch land.”

En daar blijft het niet bij: docenten verheerlijken de sharia, kinderen krijgen te horen dat andersgelovigen, homoseksuelen en overspeligen de doodstraf verdienen. “Ze krijgen zelfs invuloefeningen en meerkeuzevragen waarin ze moeten kiezen welke straf de juiste is. Zweepslagen, stenigen of doden met een zwaard.”

De partijen ChristenUnie en VVD pleiten voor een aanpassing van de wet, zodat de onderwijsinspectie ook in het informele onderwijs kan ingrijpen.

Ook binnen de islamitische gemeenschap zijn er meerdere stemmen die de salafistische lessen “afschuwelijk” noemen. Said Bouharrou van de Raad van Marokkaanse Moskeeën maakt zich ernstig zorgen. “Het is vijf voor twaalf. Veel imams denken er net zo over, maar durven zich niet uitspreken uit vrees voor represailles.”