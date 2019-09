Drie vrouwen verhoord in zaak-Epstein, oproep tot getuigen in Frankrijk

In Frankrijk is een oproep tot getuigen verspreid in het onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in het kader van de zaak-Epstein, zo heeft het parket van Parijs gemeld. Drie vrouwen zijn volgens het parket onlangs verhoord in verband met de zaak.

De oproep, die door de dienst OCRVP tegen geweld op personen (Office central pour la répression des violences aux personnes) op Twitter werd geplaatst, betreft “elk slachtoffer of elke getuige die de onderzoeksdienst wenst te contacteren” om gehoord te worden, preciseert het parket.

Nadat het weet had gekregen van mogelijke Franse slachtoffers, opende het parket van Parijs in augustus een onderzoek wegens “verkrachtingen” en “seksuele aanrandingen” in het kader van het gerechtelijk onderzoek naar de Amerikaanse financier Jeffrey Epstein, die in de Verenigde Staten vervolgd werd voordat hij in juli in de gevangenis zelfmoord pleegde.

De speurders in Frankrijk zijn vooral geïnteresseerd in de rol die Jean-Luc Brunel speelde, een agent van Franse mannequins en vriend van Epstein.

In een brief aan de procureur van Parijs, die het Franse persbureau kon inkijken, zegt een voormalig topmodel dat ze in het begin van de jaren 1990, toen ze net meerderjarig was, door Brunel gedrogeerd en verkracht werd in een appartement in Parijs. Volgens het getuigenis van deze Nederlandse vrouw van 46 jaar oud woonden verscheidene mannequins op dit adres in de avenue Hoche, bij de Champs-Elysées, en werden er “dagelijks” recepties georganiseerd met “rijke zakenmannen die vergezeld waren van erg jonge meisjes”.