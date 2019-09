Donald Trump wil nulrente in VS (en valt nog maar eens de baas van de Federal Reserve aan)

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, de rente in de Verenigde Staten op nul zet, of zelfs negatief maakt. Het is de zoveelste aanval van Trump op de Fed en diens baas, Jerome Powell.

Trump liet al meermaals weten dat hij de Amerikaanse rente veel lager wil. De Fed verlaagde die in augustus voor het eerst in meer dan tien jaar, tot de vork van 2 tot 2,25 procent. Uit notulen van die beleidsvergadering bleek naderhand dat enkele leden voorstander waren van een grotere renteverlaging.

Op de microblogsite Twitter lanceerde Trump woensdag een nieuwe aanval op “de naïviteit van Jay Powell en de Federal Reserve”. Volgens de Amerikaanse president moeten zij “de intrestvoeten naar nul, of minder, brengen” en moeten de VS dan beginnen de staatsschuld te herfinancieren. “De kosten van de rentebetalingen zouden dan een stuk lager kunnen, terwijl we de leningen gelijk langer kunnen vastzetten” twitterde hij.

De president is ten slotte van mening dat de VS “altijd de laagste rente zouden moeten betalen”. Het is de schuld van Powell en de Fed dat in Amerika niet gebeurt wat andere landen wel doen. “Door die idioten missen we een kans die je maar één keer in je leven krijgt.”

In Europa staat het belangrijkste rentetarief sinds maart 2016 op nul.