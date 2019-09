Dit heeft u gemist tijdens de EK-kwalificaties: spelers met straffe cijfers, een paar stuntlanden en een aantrekkelijke debutant

Terwijl wij met open mond naar Kevin De Bruyne en de Rode Duivels keken, zijn de andere EK-kwalificaties intussen over halfweg. Debutant Kosovo, de waanzinnige cijfers van Memphis Depay en Eran Zahavi en Finland dat op weg lijkt voor het eerst in zijn bestaan een groot toernooi te halen doen nu al uitkijken naar EURO 2020. Vijf dingen die u gemist had, maar hopelijk komende zomer zal kunnen bewonderen.