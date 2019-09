Tiental Finse soldaten belanden in ziekenhuis door rendier

Ongewoon ongeval in het noorden van Finland: een rendier dat op een militair oefenterrein ronddwaalde, heeft een botsing tussen pantservoertuigen veroorzaakt, waardoor een tiental soldaten naar het ziekenhuis moesten worden afgevoerd, zo heeft het Finse leger woensdag bekendgemaakt.

Het ongeval gebeurde dinsdag in Lapland. “Een gepantserd Pasi-transportvoertuig reed op het voorliggende voertuig in, nadat het uitgeweken was om het rendier te ontwijken”, legde de brigade van Kainuu in een mededeling uit. In de twee voertuigen zaten 28 mensen op het ogenblik van het ongeval. Twaalf van hen werden in het ziekenhuis opgenomen, van wie er vijf woensdag nog in observatie werden gehouden.

Fins Lapland heeft tot 340.000 rendieren op zijn grondgebied, die een gevaar vormen voor bestuurders, temeer omdat ze niet bang zijn van gemotoriseerde voertuigen. Deze hertachtigen leggen grote afstanden af om voedsel te vinden, zonder dat ze zich daarbij altijd bekommeren om het autoverkeer, dat met het toerisme toegenomen is.

In het begin van de winter, wanneer de dagen korter worden, kunnen volgens het Finse agentschap voor verkeersveiligheid tot twintig rendieren per dag betrokken zijn bij botsingen.