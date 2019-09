Ook Roemenië en Estland willen dan toch geen overgangseurocommissaris

Een dag na Estland heeft ook Roemenië beslist om geen aanspraak meer te maken op een overgangscommissaris in de Europese Commissie van Jean-Claude Juncker. Dat heeft de Commissie woensdag bevestigd. De kandidaat zou maar tot eind oktober in dienst blijven, maar als gevolg van alle vergoedingsregelingen tot één miljoen euro kunnen kosten.

De Roemeen Ioan Mircea Pascu had eerder op zijn Facebookpagina meegedeeld dat de regering in Boekarest had beslist om zijn kandidatuur in te trekken. Zo niet had hij slechts tot het einde van het mandaat van de huidige Commissie op 31 oktober zijn intrek kunnen nemen in het Berlaymontgebouw. Dinsdag had ook de Estse regering al laten verstaan dat het land tot november verzaakt aan een eurocommissaris.

Roemenië en Estland beschikken sinds enkele maanden niet meer over een Europese Commissaris: Corina Cretu en Andrus Ansip raakten bij de Europese verkiezingen van eind mei immers verkozen, en besloten in juli om hun zetel in het halfrond op te nemen.

Juncker had de lidstaten eerder al laten verstaan dat hij vervangingen van commissarissen niet meer zinvol achtte. Er is aan het einde van het mandaat geen werk meer voor 28 commissarissen, argumenteerde de Luxemburger, en bovendien was de aanduiding van tijdelijke commissarissen erg duur, bijvoorbeeld omdat ze ook meteen pensioenrechten hebben.

Estland en Roemenië besloten niettemin interimcommissarissen voor te dragen. Juncker besloot dan maar om hen geen portefeuille meer toe te kennen en ook in het Europees Parlement was er kritiek op de beslissingen van Tallinn en Boekarest. In tegenstelling tot Pascu heeft de Estse kandidate Kadri Simson wel uitzicht op een langer verblijf bij de Commissie. Ze is door haar regering ook voorgedragen om deel uit te maken van de Commissie van Ursula von der Leyen, die op 1 november in dienst treedt.