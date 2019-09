Théo Hayez is nog niet vergeten: Australische vrijwilligers organiseren evenement voor verdwenen Belg

Overijse - De zoektocht naar Théo Hayez is nog steeds niet opgegeven. De Australische vrijwilligers die al maanden helpen zoeken naar de verdwenen Belg, organiseren zondag een evenement om hun steun te betuigen aan de familie van Hayez.

‘Light the night for Théo’ vindt zondag plaats in Byron Bay, waar Hayez meer dan drie maanden geleden spoorloos verdween. Het evenement zal bijgewoond worden door familieleden van de jonge Belg, en zal ook gevolgd worden door zijn naasten in België. De vrijwilligers die al die tijd al mee helpen zoeken naar Hayez willen daarmee hun zoektocht onder de aandacht houden. “Onze hoop zal aangewakkerd worden door een ceremonie met muziek, poëzie en speeches door de familie en vrienden van Théo”, staat te lezen op Facebook.