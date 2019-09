Flora (30) is verpleegster op de fiets, maar werd al voor de tweede keer aangereden: “Ik dacht dat ik de fietsers een plaatsje kon geven in Brussel”

Brussel / Schaarbeek -

Flora Billiouw (30) werd woensdagochtend met de fiets van de baan gemaaid op de Haachtsesteenweg in Schaarbeek, een plek die berucht is voor de vele ongevallen. Nochtans richtte Flora net een vereniging op, waarmee de verpleegster patiënten met de fiets bezoekt. “Ik dacht dat fietsers wel hun plek konden opeisen in Brussel. Ik denk er nu aan om die droom op te bergen.” En de bestuurder van de bestelwagen die haar aanreed? Die reed gewoon door.