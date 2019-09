Opnieuw sterfgeval na gebruik van e-sigaret

De Amerikaanse autoriteiten hebben een nieuw sterfgeval gemeld dat op het gebruik van e-sigaretten terug te voeren is. Het gaat om een vrouw uit Kansas die 50 jaar oud was, deelden de gezondheidsautoriteiten van de staat dinsdagnacht mee.

Daarmee zijn tot dusver zes sterfgevallen in de Verenigde Staten bekend die op de elektronische sigaret terug te voeren zijn. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC (Centers for Disease Control and Prevention) werd bovendien in 33 staten gemeld dat 450 mensen mogelijk als gevolg van de e-sigaret ziek werden.

De autoriteiten waarschuwen alle gebruikers van e-sigaretten voor mogelijke schade aan de longen. In Europa is tot dusver geen gelijkaardige toename van de mysterieuze sterfgevallen bekend. De gevallen lijken zich te beperken tot gebruikers van e-sigaretten in de Verenigde Staten.