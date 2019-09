Oppositie eist dat Boris Johnson Brits parlement weer samenroept na uitspraak rechtbank

De Britse oppositie eist dat het parlement terugkeert uit verplichte rust nu het Schotse hof van beroep heeft geoordeeld dat de beslissing van premier Boris Johnson om de parlementaire werkzaamheden vijf weken lang op te schorten, illegaal was. De Britse regering is voorlopig niet van plan daar gevolg aan te geven: Johnson en co. wachten een definitieve uitspraak van het Hooggerechtshof af.

Johnson besliste twee weken geleden om de werkzaamheden van het parlement vijf weken lang op te schorten. Officieel wil hij zijn regering de tijd geven zich voor te bereiden op de regeringsverklaring van 14 oktober, maar volgens tegenstanders was het vooral de bedoeling het parlement vleugellam te maken vlak voor de geplande Brexit-datum van 31 oktober.

De Schotse Court of Session, vergelijkbaar met het hof van beroep bij ons, geeft die tegenstanders nu gelijk. De premier wilde inderdaad het parlement buitenspel zetten tijdens politiek cruciale weken, maar dat stond niet zo in zijn advies aan de koningin die het verzoek moest inwilligen, en dus is zijn beslissing om op te schorten onwettig. Maar aan de huidige situatie - het parlement is sinds dinsdagochtend vroeg geschorst - verandert dat niets: het Britse Hooggerechtshof, de hoogste rechtbank in het Verenigd Koninkrijk, velt pas volgende week een definitief arrest.

Keir Starmer Foto: VIA REUTERS

Oppositie: “Krachtig arrest”

Toch vindt de oppositie dat Johnson het parlement meteen terug bijeen moet roepen. “Dit is een erg krachtig arrest. Ik denk dat de eerste minister correct zou handelen mocht hij het parlement vanmiddag of morgenochtend terugroepen, zodat we ons werk kunnen doen, de uitspraak kunnen bekijken, en als parlement kunnen beslissen wat er nu moet gebeuren”, zegt Labour-kopstuk Keir Starmer.

Hij krijgt steun uit Schotse hoek: “De onmiddellijke politieke implicaties zijn duidelijk: de rechtbank oordeelt dat de opschorting onwettig was en dus moet het parlement onmiddellijk teruggeroepen worden zodat het essentiële werk van politieke controle verder kan worden gezet”, aldus de Schotse eerste minister Nicola Sturgeon. Haar partijgenoot Ian Blackford heeft Johnson in een officiële brief gevraagd onmiddellijk gevolg te geven aan die oproep.

Johnson krijgt ook de wind van voren van de ex-Tories die hij vorige week zelf uit de partij bande nadat ze met de oppositie hadden meegestemd om een Brexit zonder akkoord onmogelijk te maken. “Ik zou hopen dat de regering zich nu de grootteorde van de crisis die ze zelf heeft gecreëerd, realiseert, en dat ze het parlement onmiddellijk terugroept”, zegt Dominic Grieve, de voormalige minister van Justitie.

Volgens tegenstanders zou Johnson de Queen misleid hebben. Foto: AFP

Druk op Johnson

De regering is intussen niet van plan toe te geven aan de druk. Johnson en co. willen de beslissing van het Hooggerechtshof afwachten, klonk het woensdagmiddag nog eens.

Intussen klinkt hier en daar ook dat Johnson ontslag moet nemen omdat hij Queen Elizabeth zou hebben misleid toen ze haar zegen moest geven voor de opschorting van het parlement. Onder meer Dominic Grieve en Liberal Democrats-kopstuk Ed Davey roepen daartoe op.

Eerder deze week eiste het Lagerhuis nog inkijk in de interne communicatie van een tiental topmedewerkers van Johnson die voorafging aan de beslissing het parlement te schorsen. De regering moet die in principe vanavond/woensdagavond vrijgeven, maar lijkt voorlopig niet geneigd dat te doen. Johnson en de zijnen zullen daar “te gepasten tijde” op antwoorden, zegt een woordvoerder.