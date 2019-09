Fietser beleeft doodeng moment in tunnel door klein foutje

In Noorwegen is een fietser op het nippertje aan een ongeval ontsnapt. Toen hij kort de controle verloor over het stuur, week hij uit naar het rijvak waar een vrachtwagen naderde. De alerte chauffeur wist op tijd te stoppen waardoor een ongeval vermeden kon worden. De fietser was duidelijk geschrokken en bedankte de chauffeur met enkele buigingen. Nadien ging hij toch maar te voet verder door de tunnel.

