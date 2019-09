Origineel jobfestival promoot werken in havensector

Antwerpen - Port of Antwerp pakt ook dit jaar uit met 'Voet Aan Wal', een origineel en laagdrempelig jobfestival om mensen kennis te laten maken met de sector en tientallen bedrijven in de haven.

De derde editie van Voet Aan Wal - in samenwerking met Port of Antwerp, Talentenstroom, Talentenfabriek, Alfaport Voka en Jobat - heeft opnieuw een uitgebreid programma klaar dat van het gebeuren zo veel meer maakt dan zomaar een jobbeurs.

Op de eigenlijke jobbeurs - die van start gaat om 13 uur - stellen veertig bedrijven zich voor. Je kan bij hen terecht voor meer dan 300 vacatures in uiteenlopende domeinen waaronder techniek, onderhoud, engineering, logistiek, administratie en transport. Aan de hand van kleurcodes kan je efficiënt op zoek naar relevante jobs.

Uitdagingen

Daaronder ook Belgian Scrap Terminal. “Belgian Scrap Terminal is een beetje een vreemde eend in de bijt in Port of Antwerp”, zegt CEO Caroline Craenhals. “Onze diensten situeren zich niet zozeer in traditionele expeditie of logistiek, maar wel in schrootverwerking. De vacatures zijn op het eerste gezicht niet heel erg verschillend van andere havenbedrijven, maar de invulling is dat wel. Onze kraanmannen (en -vrouwen) moeten bijvoorbeeld heel behendig zijn om ruwe materialen te kunnen behandelen. Zo'n profielen zoeken we dus: mensen die niet vies zijn van een uitdaging! En omdat we hoogtechnologische recyclagetechnieken gebruiken bij de verwerking van metaalafval, hebben we ook gespecialiseerde technici nodig. Elke dag is anders bij BST."

"Voet Aan Wal geeft ons de kans om op een andere manier potentiële werknemers te ontmoeten. Het is een lossere sfeer dan de gewone jobbeurs, dus kunnen we iets informeler tewerk gaan."

>

>

>