“Meerdere gewonden” bij steekpartij in Florida

In Tallahassee in de Amerikaanse staat Florida zijn woensdag meerdere mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Amerikaanse media spreken voorlopig over zes gewonden die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Er is een verdachte aangehouden.

Het incident vond woensdagochtend omstreeks half negen plaatselijke tijd plaats op een industrieterrein in Tallahassee. Bij Dyke Industries, een groothandel in bouwmaterialen, zou iemand “meerdere mensen” hebben neergestoken. Sommige slachtoffers kregen meerdere messteken, meldde Florida Today. Het is voorlopig nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er vielen, of hoe ze eraan toe zijn. Zeker zes slachtoffers zijn in een ziekenhuis beland.

De vermoedelijke dader is in hechtenis genomen. Of het al dan niet om een werknemer van het bedrijf gaat, is nog onduidelijk. De politie zei ook niets over een mogelijk motief.