Pasgeboren kittens gedumpt tussen huisvuil, eentje overleeft het niet: “Wie is hier nu toe in staat?”

Zaventem / Sterrebeek - Medewerkers van afvalintercommunale Interza hebben woensdag vier pasgeboren kittens aangetroffen, die samen met het huisvuil werden gedumpt langs de Oude Keulsebaan in Sterrebeek. Een katje overleed, drie werden er overgebracht naar het poezenasiel. “Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt.”

De afvalstatistieken die Interza wezen Zaventem begin deze week al aan tot sluikstortkampioen. Slechts enkele dagen later werd de bedenkelijke eer op een misselijkmakende manier ‘opgesmukt’. Sluikstorters dumpten naast huisafval ook een doos met pasgeboren kittens langs de Oude Keulsebaan in Sterrebeek.

Een katje overleefde de dumping niet. Interza-directeur Jan Buysse reageert onthutst. “Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt”, zegt Buysse. “Dat mensen hiertoe in staat zijn, daar kan ik niet bij.”

De katjes werden woensdagochtend ontdekt door een alerte buurtbewoner. “We krijgen in Zaventem dagelijks tientallen meldingen binnen van sluikstorten. De Oude Keulsebaan is een hotspot voor sluikstorters omwille van de beperkte sociale controle. Toen onze ploeg het stort ging ruimen, ontdekten ze een kartonnen doos met daarin vier kittens. Eentje was helaas al overleden. De andere drie werden meteen binnengebracht in ons kantoor ter verzorging. Onze personeelsleden hebben zich de hele dag ontfermd over de jonge dieren, daarna werden ze overgebracht naar het poezenasiel ‘Poezenplaneet’ van Begijnendijk. Daar kunnen ze hopelijk met de beste zorgen groeien want de kittens zijn nog veel te jong om nu al ter adoptie mee te gaan met mensen.”

Straf?

Of de dierenbeulen er zonder straf vanaf komen, valt af te wachten. Interza en het gemeentebestuur van Zaventem voeren al enkele jaren een hevige strijd tegen sluikstorters. Zo wordt het afval onderzocht naar identiteitsgegevens en werden mobiele camera’s aangekocht om overtreders op heterdaad te betrappen. “De voorbije maanden konden we zo al meerdere personen vatten. Hopelijk kunnen we deze dierenbeul nu ook identificeren. De dader mag zich dan verwachten aan een fikse GAS-boete en een proces-verbaal.”

Toch is het niet enkel kommer en kwel in de luchthavengemeente. Uit de Interza-cijfers blijkt ook dat de inwoners uit de Interza-gemeenten (Zaventem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Kampenhout) steeds beter sorteren.