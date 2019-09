Alicia getuigt over relatie met haar lerares toen ze 17 was: “Alles moest in het geheim gebeuren”

Beringen -

In het VIBO Sint-Barbara in Beringen, een school voor kinderen met een verstandelijke beperking en gedragsstoornissen, heeft een lerares een relatie gehad met twee leerlingen. Omdat de leerlingen 16 jaar of ouder waren, zijn de feiten niet strafbaar. Alicia getuigt hoe ze op haar zeventiende werd verleid door de vrouw, en ook de moeder van het andere meisje doet haar verhaal. “Ze vroeg of ik ook op vrouwen viel.”