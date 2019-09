Vincent Kompany over galamatch: “De ironie ontsnapt niemand dat ik geblesseerd ben”

Vincent Kompany wordt vanavond gehuldigd voor elf jaar Manchester City met een testimonium. Die zet vanaf 20.45 uur vanavond een team van legenden van Manchester City tegenover een verzameling “All Stars” van de Premier League. Op een internationaal bijgewoonde persconferentie zei Kompany dat hij niet tijdig gerecupereerd is van zijn hamstringblessure om mee te spelen. “De ironie zal niemand ontsnappen dat ik voor mijn afscheidsmatch geblesseerd ben”, kon er een grapje van af.

Kompany koos zelf welke spelers hij uitnodigde voor zijn testimonium. Daar zijn opvallend veel oud-spelers van Manchester United bij. De opbrengst van de galawedstrijd gaat naar een Tackle4MCR, een daklozenproject van de burgemeester van Manchester.

“Als je iets voor Manchester wil doen moet je ook het rode deel van de stad meekrijgen”, zei Kompany over de deelname van spelers als Paul Scholes, Ryan Giggs, de broers Neville en Edwin van der Sar. “Manchester is er de laatste tien jaar enorm op vooruitgegaan. Ik ben blij dat de spelers van Manchester United hier ook zijn want samen staan we sterker.”

“Samen met mijn vrouw Carla (ze is afkomstig van Manchester, red.) heb ik altijd iets willen doen voor de stad Manchester”, ging de speler-manager van Anderlecht verder. “We hebben gewacht op een goed project en dat nu gevonden met Tackle4MCR. (tot de journalisten) Ik nodig iedereen uit om te doneren want dit project gaat me na aan het hart.”

Vincent Kompany speelde bij Hamburg toen hij Carla in Duitsland leerde kennen. Een journalist wilde weten welke rol zij elf jaar geleden bij zijn transfer naar Manchester City speelde.

“Het was toeval”, zei Kompany. “Ze was een fan van Manchester City maar dat was meer een hindernis dan een hulp om de keuze te maken. Ik had nooit kunnen voorspellen dat ik een legende zou worden van Manchester City. In het begin drong ik mezelf op omdat ik vond dat het niet draaide zoals het moest. Maar ik deed het in functie van de ploeg. Samen met andere spelers zoals Joe Hart en Nigel de Jong. We wilden dat de club groter was dan elk individu. Later werd ik een meer rustige leider.”

Kompany kreeg de vraag om City en Anderlecht te vergelijken. “Nu ik in België woon besef ik pas hoe groots deze club (Manchester City) is. De mensen zijn grotendeels dezelfde maar de club is er enorm op vooruitgegaan. Ik was vijftien jaar bij Anderlecht en elf jaar bij City. Dat vat samen wat voor speler ik ben. Anderlecht is een enorme club in een klein land. De druk is anders dan bij City. Bij City is de druk intern, bij Anderlecht meer extern. Mijn doel is dat te veranderen.”

Tot slot bevestigde Kompany dat hij nog even speler wil blijven. “Het EK is realistisch. Het WK is een vraagteken. Ik probeer te genieten van het speler zijn. Trainen met de jongens en plezier hebben op het terrein. Dat laat ik niet zomaar los. Ik zal maar opgeven als ik het gevoel heb dat het over is. En ik ben heel zelfkritisch voor mezelf.”