Dokters gaven geen cent meer voor zijn toekomst, maar Arsène (78) zette door: “Ik zou nooit meer uit bed kunnen, zeiden ze. Niet met mij, hé”

Evergem / Assenede -

Amper een jaar nadat Arsène Roesbeke (78) uit Bassevelde met pensioen ging, had hij een zwaar fietsongeval. Met drie verbrijzelde wervels bleef hij grotendeels verlamd achter. Zijn revalidatie in UZ Gent zette hij verder met onder meer revalidatiezwemmen in het bassin van sportcentrum Hoge Wal in Ertvelde. Daar is een zwembadlift onmisbaar.