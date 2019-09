Helikopter Belgische luchtmacht spoort man in kajak op in Noordzee

Een helikopter van de Belgische luchtmacht is dinsdagavond uitgerukt voor een man in een kajak die het Kanaal probeerde over te steken naar Engeland. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen. Bij de luchtmacht wordt het nieuws woensdag bevestigd. Het is eerder uitzonderlijk dat een helikopter van de luchtcomponent voor zo’n actie wordt ingeschakeld, klinkt het ook.

Het ging om een transmigrant die het Kanaal probeerde over te steken en ‘s middags al was gespot door een ferry. Een NH-90 van de basis in Koksijde steeg dinsdag rond 16.45 uur op. Rond 17 uur bevond de helikopter zich in het zoekgebied en anderhalf uur later had de bemanning de man gevonden, die zich in goede conditie bevond in zijn bootje.

De NH-90 bleef bij de man rondcirkelen tot een vaartuig van de Franse kustwacht hem oppikte en naar Duinkerke terugbracht. Bij de luchtmacht wordt opgemerkt dat de man een uur voor zonsondergang op zee was gevonden en dat hij de nacht niet zou hebben overleefd in de omstandigheden waarin hij was gevonden.

Britse media hadden dinsdag gemeld dat die dag 86 mensen hadden geprobeerd het Kanaal naar Engeland over te steken, het hoogste aantal op één dag. De Britse kustwacht onderschepte zo zes vaartuigjes, aldus de BBC.