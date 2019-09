50.000 fans sluiten Vincent Kompany laatste keer in de armen voor afscheidsmatch bij Manchester City

Het Etihad Stadium van Manchester City liep aardig vol voor de afscheidswedstrijd van Vincent Kompany. Met 50.000 fans was het stadion bijna uitverkocht en de aanwezige supporters sloten hun voormalige kapitein in de armen toen hij het veld betrad. Hij was echter geblesseerd en kon zelf niet meevoetballen. Van aan de zijlijn zag hij de City Legends 2-2 gelijkspelen tegen de Premier League All Stars: Martin Petrov opende al vroeg de score voor The Citizens maar Robbie Keane en Robin van Persie leken voor een zege van de “bezoekers” te zorgen, tot de Zimbabwaan Binjani alsnog voor een draw zorgde.

Het was duidelijk met pretoogjes dat Vincent Kompany het veld betrad, nadat hij door de speaker werd aangekondigd met de woorden: “Please welcome home, Vincent Kompany”.

Foto: Action Images via Reuters

“Ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie op een woensdagavond met de metro naar hier zijn gekomen”, zei Kompany. “Ik wil ook alle spelers bedanken om hier aanwezig te zijn. En ja, natuurlijk ben ik geblesseerd in mijn eigen testimonial… Maar ik ben klaar voor een zoveelste comeback bij afscheidsmatch van David Silva.”

Foto: AFP

“Voorts wil ik de coaches Pep Guardiola, Roberto Martinez en assistent Thierry Henry (die in laatste instantie geblesseerd afhaakte als speler, red.) bedanken. En o ja… mijn vrouw Carla was te verlegen om het veld te betreden maar ik moet haar toch ook nog bedanken”, besloot hij zijn korte speech.

Foto: Photo News

Anderlecht-spelers mogen meedoen

Elias Cobbaut zat ietwat verrassend ook in de selectie van Manchester City: de 21-jarige verdediger van Anderlecht mocht zowaar zelfs spits Sergio Agüero komen vervangen. Zijn ploegmaat Samir Nasri startte in de basis bij City en ook huidig assistent bij Anderlecht Craig Bellamy mocht nog eens aantreden in het shirt van zijn ex-club.

Maar ook de bij Anderlecht overbodige Kenny Saief (All Stars) en Alexandru Chipciu (City) mochten zelfs invallen en werden net als de 19-jarige Anderlecht-belofte Hotman El Kababri (City) zo subtiel nog eens in de etalage gezet... Michel Vlap bleef als enige van de Brusselse delegatie op de bank.

Na rust mocht François Kompany ook meedoen in de galawedstrijd van zijn grote broer.

De opstellingen:

Manchester City-legends: Hart; Zabaleta, K. Touré, Lescott, Petrov; Wright-Phillips, De Jong, Ireland, Nasri; D. Silva, Agüero

Premier League All Stars: Van der Sar; G. Neville, Carragher, Carrick, A. Cole; Arteta, Butt, Scholes, Giggs; R. Keane, Van Persie

Foto: AFP

Mario Balotelli daagde ook op bij zijn ex-club maar kwam niet in actie:

Zlatan Ibrahimovic was er niet maar had wel nog een boodschap voor Kompany: